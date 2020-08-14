В Самарской области найден фамильный склеп Аксаковых

Долгожданная находка для археологов всей страны обнаружена в селе Страхово Борского района Самарской области.
Там найдена могила Григория Сергеевича Аксакова и его родных.
В этой усадьбе под названием Страхово, названной по фамилии её основателя, и жили Аксаковы. Склеп для членов семьи расположен рядом с храмом. Но для того, чтобы отыскать захоронение, археологам потребовались годы. Ведь точное место не было указано в архивных документах.
Кроме того, в семейном склепе археологи нашли останки супруги Григория Аксакова Софьи, сына Сергея и, предположительно, дочери Ольги. Там же были похоронены четверо детей, умерших во младенчестве. В процессе исследований выяснилось, что склеп неоднократно грабили, останки чудом уцелели, их отправят на экспертизу антропологам в Москву.
В 2020-м исполняется 200 лет со дня рождения Григория Аксакова, поэтому обретение места его захоронения именно в это время особенно символично. Своими глазами увидеть долгожданную находку экспедиции приехали археологи из разных регионов страны.
В январе 1867 года Григорий Аксаков был назначен самарским губернатором, он поддерживал инициативы земства - обустройство дорог, строительство мостов, развитие связи и транспорта, оказывал содействие в решении вопросов развития просвещения и здравоохранения, заботился об увеличении количества школ и училищ.
Историки мечтают создать музей Григория Аксакова, отреставрировать храм на территории усадьбы. После исследований останки будут преданы земле на том же месте, пишет ГТРК Самара.
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