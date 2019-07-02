Работать после выхода на пенсию намерены больше половины россиян
2 июля 2019 11:59
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Порядка 56 процентов россиян намерены продолжить работать после наступления пенсионного возраста. Каждый третий из них желает освоить новую профессию и сменить сферу деятельностьи. Такие данные получил Роструд во время очередного опроса. Об этом сообщают «Известия».
Продолжить трудиться после выхода на пенсию хотят 56,3 процента россиян. Из них 34,5 процента хотели бы быть сотрудниками госпредприятий. На частных работодателей рассчитывают лишь 7,4 процента.
Более 15 процентов опрошенных заявили, что мечтают открыть свое дело. 23,2 процента респондентов поделились, что их цель – работа из дома.
Это первый опрос, проведенный ведомством после реформы, связанной с повышением пенсионного возраста. До реформы такое же исследование публиковал ВЦИОМ. Там 37 процентов трудоспособных жителей страны хотели продолжать трудиться после выхода на пенсию, пишет «360».
Ранее стало известно, что 113 тысяч предпенсионеров не могут найти себе работу. Роструд обнародовал данные, в которых сказано, что в службах занятости числятся безработными 113,1 тысяча граждан предпенсионного возраста, сообщает ФедералПресс.
pixabay.com
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