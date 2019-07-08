Определены победители Самарского регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

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Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области проводится ежегодно для выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления в Самарской области по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.Конкурс проводится по 4 номинациям:градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.В 2019 году на участие в конкурсе поступило 22 заявки от муниципальных образований (2 городских округов, 9 городских и 47 сельских поселений). В финал вышли 18 муниципальных образований по всем номинациям и категориям участников.Конкурсные материалы победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» для участия в федеральном этапе.

Муниципальные образования – победители регионального этапа

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2019 году