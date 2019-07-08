Определены победители Самарского регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области проводится ежегодно для выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления в Самарской области по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.
Конкурс проводится по 4 номинациям:
градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;
обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;
укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.
В 2019 году на участие в конкурсе поступило 22 заявки от муниципальных образований (2 городских округов, 9 городских и 47 сельских поселений). В финал вышли 18 муниципальных образований по всем номинациям и категориям участников.
Конкурсные материалы победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» для участия в федеральном этапе.
Муниципальные образования – победители регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2019 году
|
Номинация «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
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Категория «Городские округа и городские поселения»
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городской округ Новокуйбышевск
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городской округ Октябрьск
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городской округ Самара
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городской округ Кинель
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Категория «Сельские поселения»
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сельское поселение Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский
|
Номинация «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
|
Категория «Городские округа и городские поселения»
|
городской округ Самара
|
городской округ Сызрань
|
городской округ Октябрьск
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городской округ Похвистнево
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Категория «Сельские поселения»
|
сельское поселение Комсомольский муниципального района Кинельский
|
сельское поселение Салейкино муниципального района Шенталинский
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Номинация «Обеспечение эффективной «обратной связи»
с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»
|
Категория «Городские округа и городские поселения»
|
городской округ Кинель
|
городской округ Октябрьск
|
Категория «Сельские поселения»
|
нет заявок
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Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»
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Категория «Городские округа и городские поселения»
|
нет заявок
|
Категория «Сельские поселения»
|
сельское поселение Алькино муниципального района Похвистневский
|
муниципальный район Похвистневский
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муниципальный район Камышлинский