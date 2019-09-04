Куйбышевская магистраль проводит месячник "Детская безопасность на железной дороге"

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Основная цель мероприятия "Детская безопасность на железной дороге" – предупреждение случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.В рамках месячника со 2 сентября по 2 октября железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Основное внимание в работе будет направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге.В школах и других образовательных учреждениях запланирована информационно-разъяснительная кампания по правилам нахождения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. В комплекс мероприятий входят уроки безопасности с использованием электронной версии буклета "Правила безопасности поведения детей на железнодорожном транспорте" и видеоролика " Железная дорога – зона повышенной опасности", раздача памяток и сувенирной тематической продукции.На железнодорожных вокзалах и предприятиях в регионах ответственности Куйбышевской железной дороги пройдут уроки-экскурсии, во время которых железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.По оперативным данным, за январь-август 2019 года в зоне движения поездов были травмированы 60 человек (за аналогичный период 2018 года 73 человека), из них 8 детей (за аналогичный период 2018 года – 6).Куйбышевская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.