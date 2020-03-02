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4 участника от Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение»

2 марта 2020 10:49
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4 участника от Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры России по специализации Здравоохранение
Приволжский федеральный округ представляют 39 полуфиналистов из 11 регионов.

Полуфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» проходит 1-2 марта в Москве. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты примут участие в мастер-классах, которые проведут Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.
Приволжский федеральный округ представляют 39 полуфиналистов из 11 регионов: 9 конкурсантов из Республики Башкортостан, по 6 участников из Нижегородской области и Республики Татарстан, по 4 – из Самарской и Саратовской областей, 3 – из Пермского края, по 2 – из Республики Удмуртия и Оренбургской области, а также по одному конкурсанту из Кировской области, Республики Чувашия и Республики Марий Эл.

Самарские полуфиналисты:
Титова Елена Валерьевна (Новокуйбышевск), ГБУЗ Самарской области ««Новокуйбышевская центральная городская больница».
Акользин Андрей Александрович (Тольятти), ПАО «ТОАЗ» МСЧ №7.
Кузнецов Михаил Викторович (Самара), ЧУЗ Дорожная клиническая больница ОАО РЖД-Медицина города Самара.
Кузнецова Татьяна Владимировна (Самара), ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им В.Д.Середавина».

«30 победителей трека «Здравоохранение» мы объявим 5 марта, а 10 лучших участников попадут в суперфинал основного конкурса «Лидеры России», который пройдет в конце марта в Сочи» - обратился к участникам полуфинала Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», организации, созданной по указу Владимира Путина.
Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых, наш соотечественник Геннадий Котельников - российский травматолог, ортопед, общественный и политический деятель, председатель Самарской Губернской Думы.

Участие в конкурсе управленцев - это уникальная возможность повысить квалификацию в ведущих вузах страны, получить наставничество от лучших специалистов России в области охраны здоровья, занять высокие должности в Минздраве России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии


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4 участника от Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры России по специализации Здравоохранение
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