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Новости /  Общество /  Социум  

90% пассажиров пускают соседей на свою нижнюю полку

5 июля 2019 11:53
585
90% пассажиров пускают соседей на свою нижнюю полку
Более трети респондентов сами предлагают попутчикам присесть на нижней полке.

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал у почти 3700 пользователей, готовы ли они пустить соседа с верхней полки посидеть на своей нижней.
Оказалось, что большинство пассажиров поездов (более 90%) не возражают, если сосед сверху воспользуется их местом. Более трети респондентов (35%) сами предлагают попутчикам присесть на нижней полке. Более 40% ответивших пустят на свое место соседей, если только они в этот момент не спят. Каждый десятый пассажир, купивший место на нижней полке, разделит свое законное место только, если его об этом вежливо попросят.
Категорически против делить свою полку с попутчиками оказалось 12% респондентов, они выбрали ответ: «Это мое место. Меня раздражает, когда на него садятся чужие».
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