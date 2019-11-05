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Новости /  Общество /  Образование  

В Самарской области назван победитель конкурса «Студент года 2019»

5 ноября 2019 23:48
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Из 504 заявок, 327 было направлено из Самары и 177 – из области, в том числе 49 – из сел Самарской области.
Во вторник, 5 ноября, в областной столице подвели итоги регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования «Студент года 2019». Участие в торжественной церемонии награждения принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году от студентов 78 вузов и ссузов региона было подано рекордное количество заявок на участие – более полутысячи человек воспользовались шансом побороться за звание лучших в сферах образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской деятельности.

Из 504 заявок, 327 было направлено из Самары и 177 – из области, в том числе 49 – из сел Самарской области. Лидерами среди образовательных учреждений по числу направленных заявок стали Самарский университет и Самарский Энергетический Колледж.

По итогам прохождения трех этапов конкурса жюри, в составе которого представители органов власти, научного сообщества, творческих объединений Самарской области, были отобраны 57 номинантов.

Приветствуя участников торжественной церемонии, губернатор Самарской области отметил, что церемония вручения премий очень важна для каждого студента, и для всего региона в целом.

«Я очень рад, что в этом году самая популярная номинация – волонтерская. Спасибо вам, друзья, за то, что именно волонтеры уже сегодня, а не в какой-то отдаленной перспективе, помогают людям, которые в этой помощи нуждаются», – подчеркнул Дмитрий Азаров. В номинацию «Доброволец года» всего было подано 104 заявки.

Губернатор назвал имя абсолютного победителя. Обладателем Гран-при конкурса «Студент года 2019» и звания «лучший» стал студент Самарского энергетического колледжа Антон Уваров. Он же – победитель одной из десяти номинаций – «Студенческий лидер ссуза».

«Победитель конкурса – активный, креативный, ответственный человек, как и все вы, – подчеркнул глава региона, поздравляя победителей. – Я очень рад, что у Самарской области вот такое будущее – образованное, энергичное и целеустремленное».

Антон Уваров поблагодарил губернатора за активную поддержку студенческого сообщества и всей молодежи губернии. «Спасибо вам большое за все, что вы делаете для молодежи нашего города, для молодежи нашей области. Я много ездил на форумы, общался с людьми из разных регионов России и могу сказать с уверенностью: мы действительно впереди планеты всей, и за это огромное спасибо вам, Дмитрий Игоревич, – сказал победитель. – Отдельные слова благодарности – преподавателям и всем студентам Самарского энергетического колледжа за помощь и поддержку».

«Мы – единая команда, которая сегодня работает на благо Самарской области, на благо людей. Вместе мы точно добьемся большего», – выразил уверенность Дмитрий Азаров, обращаясь к студентам.

Студентка СамГТУ Диёра Пирова стала победительницей в номинации «Интеллект года». «Молодым профессионалом» признана Виолетта Чихаева – воспитанница Самарского техникума кулинарного искусства. «Старостой года» стала Полина Каплун из Самарского торгово-экономического колледжа. Светлана Стиханова из СамГУПСа победила в номинации «Студенческий лидер». Звания «Доброволец года» удостоен Магамед Махмудов – учащийся СГЭУ. В номинации «Студенческая творческая личность» победили Дарья Назаркина из медицинского университета и Даниил Фурман – ученик Самарского музыкального училища им. Д.Г.Шаталова. Лучшими в номинации «Спортсмен года» признаны студентки Самарского университета Алёна Никифорова и училища олимпийского резерва г. Самары Юлия Турутина. Отдельно – за верность выбранному пути – наградили студентов вузов и ссузов, кому немного не хватило баллов для того, чтобы стать лауреатами и победителями номинаций, передает пресс-служба облправительства. 
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