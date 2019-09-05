Политех и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве

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Документ призван организовать эффективное взаимодействие между опорным университетом и Ростехнадзором в части подготовки квалифицированных специалистов.– Для нас это очень важный шаг, поскольку наш университет – это прежде всего образование и технологии, и есть несколько задач, которые мы уже не первый год выполняем вместе, – подчеркнул ректор Самарского Политеха. – Вуз, в частности, выступает экспертной организацией для надзорного ведомства, готовим специалистов для Средне-Поволжского управления. Надеюсь, сегодняшний день послужит отправной точкой к нашему более тесному сотрудничеству на благо наших государственных организаций и, конечно, Российской Федерации, ради которой мы работаем.Сегодня в Ростехнадзоре работает немало выпускников опорного университета, который на протяжении многих лет является главной кузницей высокопрофессиональных кадров для энергетической отрасли и в целом топливно-энергетического комплекса. А в 2019 году в рамках направления «Теплоэнергетика и теплотехника» в вузе был открыт новый профиль – «Технологический надзор, эксплуатация и диагностика промышленных и энергетических объектов». Набраны и первые студенты. Планируется, что первые 18 учащихся смогут пройти практику в подразделениях ведомства, а затем пополнить список его профессиональных кадров.– Подписание сегодняшнего соглашения для нас новая веха, и я понимаю, что это первое соглашение и первый проект, которое управление подписывает и в которое вступает, – отметила руководитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. – Мы совместно с Политехом будем готовить будущих специалистов и в производственных, и в надзорных областях, где, очевидно, сегодня не хватает профессионалов. Откуда, как не из практики, сегодняшний студент будет знать те новеллы, тренды, на которые ориентируется в своей работе Ростехнадзор? Ни в одном учебнике они не прочитают про риско-ориентированный подход и не узнают актуальные ответы на вопросы технического аудита. Только взаимодействие позволит нам качественно подготовить специалистов, а студенты, после прохождения практики, участия в семинарах, определиться и выбрать то место работы, к которому они будут стремиться все годы обучения.Подписав соглашение, стороны обязались нести ответственность за его реализацию, а значит, в ближайшее время начать серию образовательных мероприятий для учащихся опорного вуза, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ