Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

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По ее словам, у учащегося, который решил после 9-го класса получить среднее профессиональное образование, останется право сдавать ЕГЭ, оно законодательно закреплено."Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный... и мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно", - рассказала Васильева в интервью "Российской газете".Для этого была создана группа по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций, куда включили Рособрнадзор, министерство науки и высшего образования, вузы и научно-исследовательские институты.