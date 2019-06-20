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Новости /  Общество /  Образование  

В российских школах стартуют выпускные вечера

20 июня 2019 09:22
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В российских школ стартуют выпускные вечера
По традиции праздник завершается встречей рассвета.

В большинстве российских школ сегодня стартуют выпускные вечера, которые будут продолжаться до 24 июня. Участие в них примут более 663 тыс учеников 11-х классов. Для них в школах проводится церемония с вручением аттестатов, награждением медалистов и напутствиями руководства школы и учителей. По традиции праздник завершается встречей рассвета.

В Москве выпускники чаще всего собираются на Воробьевых горах, в Лужниках и Парке Победы, в Санкт-Петербурге – на набережных Невы. В приморских городах молодые люди встречают рассвет на берегу моря. Кроме того, во многих регионах и крупных городах власти организуют бесплатные общегородские и республиканские праздники: "Московский выпускник" – в столице, "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, "Липецкие зори" – в Липецке, "Выпускник Дона" в Ростове-на-Дону.

Главный праздник российских выпускников проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Всероссийский выпускной бал проводится ежегодно с 2002 г. и собирает около 6 тыс медалистов и победителей олимпиад из Москвы, Подмосковья и других регионов России, передает Радио Маяк.
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