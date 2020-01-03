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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

В "Транснефти" объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

3 января 2020 20:13
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"Транснефть" не получила заявок от отечественных нефтедобывающих компаний на поставки сырья в Белоруссию с начала 2020 года, передает life.ru. Об этом рассказал представитель компании Игорь Дёмин, комментируя заявление "Белнефтехима" о прекращении поставок сырья в республику.

При этом он заверил, что транзит нефти осуществляется в полном объёме.

— "Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ, — приводит его слова ТАСС.

Представители концерна "Белнефтехим" ранее сообщили, что Россия приостановила поставки нефти в республику. Два нефтеперерабатывающих завода продолжают работать, однако загрузку уменьшили до минимального уровня.

ТАСС рассказали, что Минск обсуждает контракты на поставку сырья в январе, при этом специалисты изучают варианты получения топлива из альтернативных источников. 



Фото:   Виктор Толочко/ТАСС
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