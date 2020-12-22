ПАО «ОДК-Кузнецов» провел первую в самарском регионе встречу Клуба IT&Digital директоров

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18 декабря на самарском предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») состоялась первая в Самарской области встреча Клуба IT&Digital директоров «я-ИТ-ы». В ходе мероприятия руководители IT- и digital- направлений российских компаний обсудили общие для отрасли проблемы цифровизации и внедрения информационных технологий в торговлю и производство.

Встреча Клуба директоров прошла в формате конференции, спикерами которой выступили представители региональной власти, руководители ИТ-направлений госпредприятий и частных российских компаний. Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков во вступительном слове рассказал гостям из других регионов о специфике экономики Самарской области, отметив, что роль власти заключается в поддержке развития информационных технологий и информировании субъектов о мерах оказываемой правительством помощи.

Концепцию цифрового производства «Фабрика будущего» собравшимся представил директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Иванов (г. Рыбинск). С докладами по теме встречи также выступили: заместитель управляющего директора по развитию «ОДК-Кузнецов» Павел Бехер (г. Самара), директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин (г. Москва), а также учредитель Клуба директоров «я-ИТ-ы» Павел Клепинин (г. Ярославль). По окончании официальной части мероприятия собравшиеся посетили производственные объекты «ОДК-Кузнецов».

«Выбор площадки был очевиден: «ОДК-Кузнецов» – знаковое предприятие для страны и для каждого самарца, а учитывая бурное развитие последнего периода, это отличная точка притяжения для цифровых руководителей региона», - отметил Павел Клепинин.

«Главная задача клуба – стать платформой для взаимодействия российского управленческого сообщества в области информационных технологий, - подчеркнул Павел Бехер. - Вдвойне знаменательно то, что организатором встречи выступает «ОДК-Кузнецов». Участники клуба смогли посетить предприятие и своими глазами увидеть, как оно преображается: вводятся в эксплуатацию новые производственные объекты, совершенствуются технологии, повышается качество условий труда сотрудников. Клуб «я-ИТ-ы» давно искал пути выхода в Самарский регион, и наше предприятие заинтересовано в том, чтобы оказать этому некоммерческому объединению возможное содействие. Наша задача – стать «точкой кристаллизации» такой активности и зарекомендовать себя как предприятие, идущее в «цифру»».

Клуб IT&Digital директоров «я-ИТ-ы» основан в 2012 году, на сегодняшний день охватывает 85 городов присутствия в 4 странах мира. Основная миссия объединения – рост конкурентоспособности экономики России за счет повышения уровня зрелости цифрового управленческого сообщества страны.