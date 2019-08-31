Инсайдер слил характеристики и цены iPhone 11
31 августа 2019 23:08
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Он утверждает, что выйдет три смартфона, один из которых — преемник iPhone XR.
iPhone 11
Это будет самая дешевая модель среди новинок, стоит $749 или 50 тыс. руб. (без учета НДС). Смартфон получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей, процессор A13 и 4 ГБ оперативной памяти, а также станет единственным устройством с 64 ГБ встроенной памяти в базовой версии.
Гаджет получит двойную камеру с разрешением 12 МП, ёмкость аккумулятора составит 3110 мАч. Есть поддержка Wi-Fi 6 и реверсивной зарядки (можно заряжать другие устройства от смартфона).
Кроме того, улучшат сканер Face ID. Он сможет определять лицо владельца под бОльшим углом.
iPhone 11 Pro
Прямой наследник iPhone Xs с 5,8-дюймовым OLED-экраном. Получит процессор A13 и 6 ГБ оперативки. Все сенсоры тройной камеры по 12 МП.
Ёмкость аккумулятора — 3190 мАч. Поддерживается Wi-Fi 6 и Apple Pencil. Объём встроенной памяти: 128, 256 или 512 ГБ. Face ID также прокачали.
Стоимость новинки составит $999 или 67 тыс. руб. (без учета НДС).
iPhone 11 Pro Max
Отличие от iPhone 11 Pro заключается в более емкой батарее, 3500 мАч, а диагональ OLED-экрана составит 6,5 дюймов, как у iPhone Xs Max. Face ID теперь считывает лица под бОльшим углом.
Заявлено 6 ГБ оперативки, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Стоимость устройства составит $1099 или 73 тыс. руб. (без учета НДС).
Инсайдер также уточнил, что все новинки поддерживают быструю зарядку, а в комплекте с ними идёт 18-ваттный адаптер и кабель Lightning/USB-C.
Ранее источники заявили, что предзаказ iPhone 11 откроется 13 сентября, а старт продаж намечен на 20 сентября.
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