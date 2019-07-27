Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

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Корабль доставил на станцию продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. В воскресенье экипаж начнёт разгружать груз массой более 2,5 тонны.Dragon на ракете-носителе Falcon 9 был отправлен накануне с мыса Канаверал. Сейчас это единственный грузовик, который после полёта к МКС может возвращать грузы на Землю. Предполагается, что на орбите он будет находиться до конца августа.