Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
27 июля 2019 22:13
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Корабль доставил на станцию продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. В воскресенье экипаж начнёт разгружать груз массой более 2,5 тонны.
Dragon на ракете-носителе Falcon 9 был отправлен накануне с мыса Канаверал. Сейчас это единственный грузовик, который после полёта к МКС может возвращать грузы на Землю. Предполагается, что на орбите он будет находиться до конца августа.
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