ГАЗ решил привлечь внимание к американским санкциям с помощью автопробега

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Представители рабочего совета и профсоюза ГАЗа проедут свыше 4 тысяч километров на автомобилях «ГАЗель NEXT» по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии и Германии. Пробег финиширует в немецком городе Дюрен, где с 9 по 11 декабря будет проходить заседание автомобильного комитета Глобального рабочего союза IndustriAll.На ГАЗе пояснили, что мероприятие призвано привлечь внимание международной общественности к проблеме влияния санкций на положение трудовых коллективов предприятий автопрома, добавив, что на заводе ситуацию считают «тупиковой».США ввели санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний в апреле 2018 года. Вместе с бизнесменом под ограничения попали связанные с ним «Базовый элемент», «Русские машины», «Группа ГАЗ», En+, а также подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго». Санкции предусматривали запрет гражданам США вести любой бизнес с этими компаниями, а также заморозку всех их активов на территории страны.В январе американский Минфин вывел из-под санкций En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Ведомство потребовало от Дерипаски сократить его долю в холдинговой структуре En+ так, чтобы предприниматель не мог осуществлять над ними контроль. Дерипаска согласился на это условие и снизил долю в En+c 70 до 44,95%, однако прочие его компании остаются в черном списке США.Дата вступления в силу санкций в отношении «Группы ГАЗ» неоднократно отодвигалась вперед: в последний раз ее перенесли на 31 марта 2020 года. В июле рабочие Горьковского автозавода проводили митинг возле здания посольства США в Москве.Фото: соцсети