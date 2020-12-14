Delivery Club закупит для курьеров вязаные вещи у пожилых людей

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club запустил акцию, в ходе которой компания выкупит вязаные вещи у пожилых людей и передаст их курьерам, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении сервиса.
"Delivery Club запустил предновогодний проект "Уютный коллаб", в рамках которого будет помогать пожилым людям, покупая связанные ими теплые вещи. Шарфы, шапки, варежки и носки, приобретенные волонтерами проекта, передадут курьерам сервиса. В проекте будут участвовать 15 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Рязань, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь", - говорится в сообщении.
Сервис просит жителей этих городов найти пожилых людей, оставив координаты мест на улицах, где они продают вязаные вещи, в форме обратной связи. В два ближайших воскресенья волонтеры сервиса будут выезжать на закупку теплых вещей по собранным адресам.
"В этот непростой год мы подумали, почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый: пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай. Все, что купим - подарим нашим курьерам: они значительную часть времени проводят на улице, доставляя заказы. Чтобы они не мерзли зимой, мы утеплим их шарфами, шапками, носками и варежками, связанными с любовью и заботой", - прокомментировала пресс-служба Delivery Club.
Фото: Delivery Club
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий