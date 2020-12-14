Delivery Club закупит для курьеров вязаные вещи у пожилых людей

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Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club запустил акцию, в ходе которой компания выкупит вязаные вещи у пожилых людей и передаст их курьерам, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении сервиса.

"Delivery Club запустил предновогодний проект "Уютный коллаб", в рамках которого будет помогать пожилым людям, покупая связанные ими теплые вещи. Шарфы, шапки, варежки и носки, приобретенные волонтерами проекта, передадут курьерам сервиса. В проекте будут участвовать 15 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Рязань, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь", - говорится в сообщении.

Сервис просит жителей этих городов найти пожилых людей, оставив координаты мест на улицах, где они продают вязаные вещи, в форме обратной связи. В два ближайших воскресенья волонтеры сервиса будут выезжать на закупку теплых вещей по собранным адресам.

"В этот непростой год мы подумали, почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый: пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай. Все, что купим - подарим нашим курьерам: они значительную часть времени проводят на улице, доставляя заказы. Чтобы они не мерзли зимой, мы утеплим их шарфами, шапками, носками и варежками, связанными с любовью и заботой", - прокомментировала пресс-служба Delivery Club.

Фото: Delivery Club