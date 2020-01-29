ООО «СамРЭК-Эксплуатация» исполнилось семь лет

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29 января 2020 года отмечается день основания ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Общество образовано в 2013 г. с целью решения социально-экономических проблем в Самарской области по надёжному и бесперебойному обеспечению теплом и горячей водой населения и предприятий, а также предоставлению услуг по водоснабжению и водоотведению.ООО «СамРЭК-Эксплуатация» эксплуатирует на территории Самарской области 223 объекта теплоснабжения:— 210 отопительных котельных;— 6 центральных тепловых пунктов;— 3 повысительно-насосные станции;— 4 тепловые сети, транспортирующие покупную тепловую энергию.Общая протяженность эксплуатируемых сетей теплоснабжения составляет 306,1 км.Кроме того, ООО «СамРЭК-Эксплуатация» обслуживает 34 объекта водоснабжения и водоотведения в г.о. Жигулёвск, водопроводные очистные сооружения в к.п. «Звездный», Красноярского района, а также поверхностные водозаборы у села Красноярка и села Сергиевск, Сергиевского района. Общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения составляет 326,7 км.Районы присутствия предприятия в Самарской области: Сергиевский, Красноярский, Исаклинский, Кошкинский, Ставропольский, Большечерниговский, Богатовский, Пестравский, Безенчукский, Хворостянский, Волжский, Кинельский, Нефтегорский, Кинель-Черкасский, Приволжский, Похвистневский, Елховский, Шигонский. Городские округа: Самара, Жигулевск, Чапаевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск. Посёлок городского типа Безенчук.