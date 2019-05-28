Высокинский пансионат для инвалидов подключен к «Самарским распределительным сетям»

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Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» обеспечил технологическое присоединение к сетям здания жилого корпуса на 200 мест государственного бюджетного учреждения Самарской области «Высокинский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)». В результате работ заявитель получил 332 кВт мощности.Основным источником питания нового жилого корпуса пансионата стала подстанция 110 кВ Пестравка. Полностью все работы завершены в текущем году.Пансионат для инвалидов находится в селе Высокое Пестравского района Самарской области. На лечении находится 302 человека, численность коллектива – свыше 200 человек. Основными задачами являются оказание специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в пансионате, осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера, квалифицированное медицинское обслуживание и своевременная клиническая диагностика осложнений и обострений хронических заболеваний.