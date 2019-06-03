В Самаре закрылись все магазины «Пчелка»
3 июня 2019 14:04
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Торговая сеть «Пчелка» прекратила свое существование в Самарской области. Ранее исчезли сети «Посадский», «Остап», «Любимый», «Атлант».
Кроме федеральных сетей, на самарском продуктовом рынке остались только тольяттинские «Пеликан» и «Миндаль».
Последними из самарских ритейлеров закрылись сеть супермаркетов «Пчелка» и «Карамель».
Напомним, сеть открылась в 2002 году в Красноглинском районе. К 2017-му она включала 24 магазина «Пчелка» и три супермаркета «Карамель», пишет "Другой город".
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