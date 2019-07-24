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Новости /  Новости Тольятти  

Осужденные владельцы ТОАЗа прибегли к социальному шантажу

24 июля 2019 14:18
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Теперь они бессовестно пытаются манипулировать трудовым коллективом, запугивая его бредовыми небылицами о захвате предприятия.
После того, как Комсомольский районный суд Тольятти признал виновными в хищении 85 млрд рублей у ПАО «Тольяттиазот» совладельцев завода Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора Евгения Королева и их швейцарских подельников Циви и Рупрехта, среди беглых мошенников началась настоящая паника, передает TLTgorod.

Теперь они бессовестно пытаются манипулировать трудовым коллективом, запугивая его бредовыми небылицами о захвате предприятия. 23 июля рабочих согнали на заседание комитета «Рабочей обороны Тольятти» для «защиты предприятия от попыток коррумпированных бизнесменов и силовиков осуществить недружественное поглощение, распродать предприятие, сократить рабочие места и свернуть все социальные программы». Махлаи рассматривают организацию акций гражданского неповиновения среди рабочих как последнюю возможность надавить на Самарский областной суд, который осенью займется рассмотрением апелляции по делу о мошенничестве.

Осужденные преступники, всеми доступными способами старавшиеся затянуть судебный процесс и отложить вынесение приговора, в конце концов прибегли к социальному шантажу. В ход пошли написанные пиарщиками Махлаев от имени трудового коллектива письма в Верховный суд и Госдуму, затем рабочих под угрозой увольнения выгоняли на акции протеста возле Комсомольского райсуда, рассматривался даже вариант с полной остановкой завода и увольнением рабочих, который бы привел к настоящему социальному взрыву в Самарской области.

Казалось бы, все на заводе должны быть рады тому, что выведенные в швейцарские офшоры десятки миллиардов рублей вернутся на предприятие, которое годами страдало от недоинвестирования. Вместо этого руководство, сменившееся прямо перед вынесением приговора по делу о мошенничестве, отвлекает тоазовцев от работы и пугает историями о «распродаже предприятия и сворачивании всех социальных программ». Хотя именно нынешние владельцы завода были уличены в выводе наиболее ценных активов из ТОАЗа – производства метанола и агрегата аммиака – а их социальные программы существуют в основном на бумаге. Стоит ли говорить, что когда рабочие вместо работы вынуждены часами сидеть на заседаниях комитетов по спасению Махлаев и Циви, опасное производство с миллионами кубометров взрывоопасного природного газа и тысячами тонн ядовитого аммиака фактически остается без присмотра?

Новый гендиректор Дмитрий Межеедов ясно дал понять, что, по его мнению, 77 млрд руб., которые суд постановил вернуть на ТОАЗ, заводу совершенно не нужны. Невообразимая ситуация! Очевидно, Межеедов слепо действует по указке осужденных хозяев предприятия и продолжает их курс на вывод прибыли ТОАЗа за рубеж. Печально, что «крайним» в этой ситуации становится трудовой коллектив, который больше всех пострадал от ограбления завода владельцами-мошенниками. Теперь ему еще и не дают спокойно работать и используют как разменную монету в грязной игре беглых олигархов.

По всему выходит, что прекращать свою преступную деятельность Махлаи и их подельники не намерены. Украсть десятки миллиардов рублей с завода им было мало, теперь они пытаются шантажировать российскую власть акциями гражданского неповиновения среди рабочих. Это не просто воры, а самые настоящие враги российского государства, не признающие ни его законов, ни решений суда, и пользующиеся поддержкой укрывающих их иностранных правительств.

К счастью, российские правоохранительные органы продемонстрировали полную готовность к борьбе с этой угрозой. Сотрудники Следственного комитета РФ в течение нескольких лет тщательно расследовали преступления на ТОАЗе, получали все новые подтверждения преступной деятельности подсудимых, анализировали и сопоставляли все найденные факты, вскрывали новые эпизоды, облачающие преступные деяния Махлаев. За годы расследования подобных правонарушений следственные органы наработали необходимые знания и опыт, позволившие заметно снизить уровень экономической преступности в России. Теперь против беглых владельцев ТОАЗа возбуждено новое уголовное дело – об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Судя по тому, что сейчас происходит на предприятии, это дело попросту необходимо для того, чтобы спасти ТОАЗ и остановить захватившую его международную банду.


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