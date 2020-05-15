Названы сроки окончания учебного года в Тольятти
15 мая 2020 13:57
147
По информации департамента образования администрации Тольятти, в школах и учреждениях дополнительного образования города образовательный процесс в дистанционном режиме продлится до конца 2019-2020 учебного года.
Такое решение принято в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области (от 08.05.2020 №395-р). Всем образовательным организациям региона рекомендовано с учетом календарных графиков завершить текущий учебный год в следующие сроки:
- в общеобразовательных организациях:
1-4 классы – 25 мая 2020 года;
5-8 классы – 26-27 мая 2020 года;
9-11 классы – 30 мая 2020 года;
- в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы – 30 июня 2020 года.
Между тем, единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году планируется проводить в очной форме по единому для всей страны расписанию. Сроки проведения экзаменов могут быть скорректированы в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается.
Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ), то вопрос его организации и проведения для выпускников 9-х классов в настоящее время рассматривается Министерством просвещения Российской Федерации.
8 мая Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы образовательных учреждений, в том числе рекомендации по проведению экзаменов и итоговой аттестации. Данные рекомендации направлены в образовательные организации всех типов.
В связи с ограничительными мерами праздник «Последний звонок» для выпускников 9 и 11 классов будет проводиться школами в дистанционном режиме (онлайн-мероприятия).
Родители, которые планируют подать документы о зачислении детей в первый класс для обучения в 2020-2021 учебном году, могут это сделать двумя способами:
- дистанционно в любое время – заявление подается родителями самостоятельно через информационную систему «Электронные услуги в сфере образования»;
- очно после снятия ограничительных мероприятий - при личном обращении родителей в школу к сотруднику, ответственному за регистрацию в информационной системе «Электронные услуги в сфере образования».
Добавить комментарий
Комментарии
- 21 сентября 2019
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
1788
- 4 сентября 2019
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
796
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
933
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
2035
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
2094
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
2371
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
2092
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
2075
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2584
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2608
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2915
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
2213
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
3235
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
16221
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16610
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
4249
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5094
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18766
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6349
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11902
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5883
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6755
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4853
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18476
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
15130
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
17287
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
5013
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5794
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17471
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
842
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1065
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1087
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1096
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
955
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
991
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2600
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1973
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2572
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2805
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2947
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3402
Мероприятия