Названы сроки окончания учебного года в Тольятти

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По информации департамента образования администрации Тольятти, в школах и учреждениях дополнительного образования города образовательный процесс в дистанционном режиме продлится до конца 2019-2020 учебного года.Такое решение принято в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области (от 08.05.2020 №395-р). Всем образовательным организациям региона рекомендовано с учетом календарных графиков завершить текущий учебный год в следующие сроки:- в общеобразовательных организациях:1-4 классы – 25 мая 2020 года;5-8 классы – 26-27 мая 2020 года;9-11 классы – 30 мая 2020 года;- в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы – 30 июня 2020 года.Между тем, единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году планируется проводить в очной форме по единому для всей страны расписанию. Сроки проведения экзаменов могут быть скорректированы в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается.Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ), то вопрос его организации и проведения для выпускников 9-х классов в настоящее время рассматривается Министерством просвещения Российской Федерации.8 мая Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы образовательных учреждений, в том числе рекомендации по проведению экзаменов и итоговой аттестации. Данные рекомендации направлены в образовательные организации всех типов.В связи с ограничительными мерами праздник «Последний звонок» для выпускников 9 и 11 классов будет проводиться школами в дистанционном режиме (онлайн-мероприятия).Родители, которые планируют подать документы о зачислении детей в первый класс для обучения в 2020-2021 учебном году, могут это сделать двумя способами:- дистанционно в любое время – заявление подается родителями самостоятельно через информационную систему «Электронные услуги в сфере образования»;- очно после снятия ограничительных мероприятий - при личном обращении родителей в школу к сотруднику, ответственному за регистрацию в информационной системе «Электронные услуги в сфере образования».