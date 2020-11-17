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С 18 по 21 ноября 2020 года в Самаре пройдет XIII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли», который объединяет кинематографистов и деятелей культуры из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии, Испании, Израиля и других стран.

Фестиваль будет проходить в формате онлайн. Увидеть фестивальные фильмы, выступления гостей и участников фестиваля можно на сайте solzemli-samara.ru. Ежедневно с 18 по 21 ноября будет открыт доступ к фестивальным фильмам. В эти дни с 18.00 до 22.00 будет работать онлайн- студия, в которой гости фестиваля смогут рассказать о своих кинофильмах, о своем творчестве и планах на будущее.

Учредителем кинофестиваля «Соль земли» является СООФ «Поволжский общественный историко-культурный фонд». Организаторы фестиваля ставят своей целью поддержку, поощрение и объединение мастеров документального кино, чьи фильмы проникнуты любовью к России, к своему народу. Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, Правительства Самарской области, Администрации г. о. Самара и Клуба Почетных Граждан Самарской области. Кинофорум «Соль земли» – достойное продолжение подвижнической деятельности первых самарских кинематографистов, преемственность традиций этих энтузиастов - в лучших фильмах, представленных на фестивальной площадке.

В 2020 году в адрес фестиваля пришло более 300 киноработ, номинантами фестиваля стали 80 кинолент. Конкурсные фильмы традиционно представлены в пяти номинациях «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Среди них фильм об одном из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви конца XX – начала XXI веков архимандрите Кирилле (Павлове), которого называют всероссийским духовником. Несколько фильмов об известных деятелях культуры, кинорежиссерах Григории Александрове, Василии Шукшине и Валерии Ахадове. Такая картина, как «Валенки.RU» открывает целый мир этого, казалось бы, незатейливого производства.

Отличительной особенностью XIII фестиваля стали фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. «Поволжским историко-культурный фондом» совместно с Администрацией г.о.Самара подготовлена фотовыставка «Война сквозь объектив», посвященная фронтовым кинооператорам и корреспондентам, которая также будет размещена на сайте фестиваля.

За тринадцать лет фестиваль «Соль земли» стал одним из символов Самары и прочно вошел в культурно-образовательное пространство Самарской области. Фестивальные фильмы демонстрируются на мероприятиях, проводимых Фондом и в образовательных учреждениях на «Документальных уроках».

17, 19 и 20 ноября с 12.00 до 18.00 в сквере Музея имени Э.А.Рязанова пройдет трансляция фестивальных фильмов.

21 ноября в 18.00 на сайте фестиваля solzemli-samara.ru начнется трансляция Торжественной церемонии награждения победителей фестиваля «Соль земли». В числе лауреатов будут не только кинематографисты, но и школьники, занявшие первые места в литературном конкурсе «Мое Отечество-Россия» среди эссе, написанных по итогам просмотренных фильмов из фестивального архива.

Участниками и гостями кинофестиваля станут известные кинематографисты, передает пресс-служба "Агентства социокультурных технологий" Самары.