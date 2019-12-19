Оркестр самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли

58

Самарский оркестр не выезжал на большие гастроли более 10 лет, и вот – поездка в Испанию! Коллектив примет участие в новогоднем фестивале классической музыки, который пройдет с 23 декабря 2019 года по 14 января 2020 года. Планируется проведение 19 симфонических концертов в лучших концертных залах Испании, в том числе, в «Палау де ла Музика» и оперном театре «Лисео» (Барселона). Оркестр исполнит 6 программ, прозвучат произведения Штрауса, Вивальди, Равеля, Дюка, Чайковского и Мусоргского. Две программы будут посвящены киномузыке — в исполнении симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова прозвучат сочинения Эннио Морриконе и Ханса Циммера.Во многом гастроли стали возможны благодаря поддержке губернатора региона.пожелал коллективу успешных гастролей, отметив, что для творческих людей важно выступать перед новым зрителем, и тем более – на лучших площадках Европы.«Михаил Александрович, уважаемые музыканты! Я вас поздравляю с гастролями, очень рад, что все состоится. Для людей творческих очень важно побывать на гастролях. Уверен, что это будет новым зарядом для нашего замечательного коллектива», – отметил глава региона. – Михаил Александрович бился за эти гастроли как лев, – с продюсерами, региональными чиновниками, бился за творчество, за музыку, за свой замечательный коллектив. Я хочу вас за это поблагодарить, я понимаю, насколько это важно. Желаю вам обогащенными, вдохновенными возвратиться сюда, к своим самым преданным поклонникам – любителям музыки Самарской области!»Участие филармонии в столь масштабном фестивале послужит развитию международных культурных связей, продвижению имиджа области как культурного центра Поволжья, а также утвердит статус симфонического оркестра филармонии как одного из ведущих симфонических коллективов России.В свою очередь, Михаил Щербаков сказал о том, что такие масштабные гастроли смогли состояться только благодаря поддержке регионального Правительства и лично губернатора Самарской области.«Эта поездка для нас – новое вдохновение, новые рубежи и возможность предстать перед вами, в новом качестве», – обратился дирижер к самарским зрителям, передает пресс-служба облправительства.