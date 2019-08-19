Директором Самарского филиала Третьяковской галереи назначен Михаил Савченко

72

Как сообщил депутат Госдумы, с сегодняшнего днявозглавил Самарский филиал Третьяковской галереи."Приказом министра культуры РФ Владимира Мединского создан Самарский филиал Третьяковской галереи. С сегодняшнего дня его директором назначен Михаил Савченко, ранее возглавлявший Музей модерна. Поздравляю всех самарцев (и не только) с этим этапным и очень знаковым событием", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.Фото: regsamarh.ru