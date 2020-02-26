Стала известна программа празднования Широкой Масленицы в Самаре
26 февраля 2020 09:54
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С 24 февраля по 1 марта 2020 года во всех районах Самары пройдут мероприятия, посвященные проводам русской зимы - Масленице.
Центральной площадкой празднования традиционно станет площадь Куйбышева. Основные народные гуляния – пройдут в воскресенье, 1 марта, с 12 до 17 часов, сообщает горадминистрация.
На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы и исполнители со всей Самарской области: ансамбль песни и танца «Волжские казаки», театр народной песни «Добро», Чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков, фольклорные и эстрадные исполнители («Незабава», «Кузминишна», «Барыня Бэнд», шоу «Фэнтази» и др.). Гостем праздника станет московская музыкальная группа «Белый день».
На малой сцене будет организована концертно-игровая программа для детей. На площадке покажут спектакли областного театра кукол, театра кукол «Лукоморье», кукольного театра «Аленький цветочек».
В центре площади уже установлена арт-конструкция Маслёна высотой 9 метров, фигура выполнена в традиционном народном стиле.
В этом году впервые Администрация города проводит конкурс «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» по созданию главного символа Широкой Масленицы. Жители Самары принимают активное участие в творческом состязании, на конкурс прислано несколько десяток заявок.
Подробности участия в конкурсе-выставке здесь: https://samadm.ru/media/news/23693/.
Заявки принимаются до 26 февраля. Лучшие ростовые куклы Маслён украсят площадь Куйбышева во время народных гуляний 1 марта, их авторы получат ценные призы.
С 29 февраля по 1 марта на площади Куйбышева будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». Уже около 140 народных умельцев заявили о своём желании принять участие в ярмарке – мастера из Самары, Тольятти, Чапаевска, Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска, Оренбурга, Казани.
На выставке отдельный павильон будет наполнен товарами местных производителей под брендом «Сделано в Самаре».
На площади установят фотозоны на масленичную тему, все желающие смогут сделать яркие фотографии в стилизованных русских костюмах, принять участие в мастер-классах по традиционным видам рукоделия.
Не обойдётся и без русских народных забав: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъём на столб с призами, вождение хороводов.
На сцене - «Самовар» пройдут анимационные программы и конкурсы народных песен и частушек. Здесь можно будет увидеть шоу силачей «Витязи», попеть и поплясать вместе с клубом плясовой традиции «Карагод», центром народных традиций «Вежа», фольклорно-этнографическим ансамблем «Традиция».
Изюминкой праздника станет кулинарное шоу Андрея – Блинаря.
Известный в России мастер-блинарь примет участие в праздновании в самарской Масленицы. Андрей-Блинарь будет виртуозно печь блины, угощать ими зрителей, проводить игровые и музыкальные конкурсы. В конкурсах можно участвовать целыми семьями.
Возле усадьбы Деда Мороза будет работать детский городок аттракционов (качели, карусель, арт-объекты) и игровой лабиринт из сена.
Встречаем весну в усадьбе Самарского Деда Мороза.
На три дня с пятницы по воскресенье 28,29 февраля и 1 марта откроет свои двери усадьба Самарского Деда Мороза. Гостям усадьбы предложат встретить весну в компании сказочных персонажей и главного самарского волшебника.
График работы усадьбы:
28, 29, февраля, 1 марта: с 12.00 до 20.00, перерыв с 16.00 до 17.00
На площади Куйбышева будет организовано бесплатное угощение гостей праздника блинами и чаем, также состоится большой блинный праздник. Совместно с маркой «Блин-да-Мёд» в шатре площадью 65 кв.м. мастера-кулинары будут выпекать блины по разнообразным рецептам, в том особые – самарские.
Праздничные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, пройдут и во всех районах Самары. Всего на масленичной неделе запланированы народные гуляния на 154 площадках – в парках и скверах, во дворах, возле школ и социальных объектов. Подробней можно посмотреть здесь.
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