В Самару приедут в театр на поезде

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Туристам предлагается посетить Самарский театр оперы и балета – балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», а также Самарский областной художественный музей. Во второй день программой предусмотрено посещение Самарского художественного музея, музея Эльдара Рязанова и экскурсионная прогулка по Самаре.



На Куйбышевской магистрали стартовал новый межрегиональный культурно-туристический Проект «В театр #лучшепоездом». Это новый формат туров выходного дня на комфортабельных поездах в соседние регионы, сочетающий в себе путешествие, культурную программу и туризм. Гостям предлагается провести «культурные выходные» с программой подготовленной по принципу «все включено». Ключевым объектом показа в рамках тура – является театр, с обязательным посещением спектакля. Помимо представления, участников проекта ждет экскурсия по закулисью театра.Первыми в Самаре проведут «культурные выходные» жители Пензы, которые посетят Самарский академический театр оперы и балета.Реализация этого проекта стала возможной благодаря эффективному взаимодействию министерства культуры Самарской области, Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и туроператора по внутреннему туризму Самарской области «Сказка Странствий».