В Самаре откроется выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2019»
6 июня 2019 11:34
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7 июня в 16.00 в музее «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139) состоится открытие выставки «Эксклюзивные куклы особняка Клодта. Сезон 2019». Выставка включает в себя две коллекции костюмной куклы, изготовленной в мастерской Ольги Бакановой: «Ампир и бидермайер» и «Венецианский карнавал». Этот год объявлен в России годом театра и премьерой выставки стала мини-коллекция «Театральные этюды», посвященная разным героям и моментам театральной жизни. В коллекции четыре кукольных композиции: «Репетиция», «Театр Шекспировской комедии», «Фокусник» и «Шарманщик».
В каминном зале музея можно ознакомиться с коллекцией «Венецианский карнавал». Открывает коллекцию кукла «Венеция», которая воплощает театрализованное начало карнавала. Еще одними яркими героями «Венецианского карнавала» стали классические персонажи комедии масок (итальянский народный площадной театр) – балагур и остряк Арлекин, всегда грустный Пьеро, веселая служанка Коломбина в платьях свой госпожи и кривляка Пульчинелла с писклявым голосом.
В бывшем кабинете Ивана Андреевича Клодта разместилась коллекция «Ампир и бидермайер», которая познакомит с историей костюма первой половины XIX века. Параллельной сюжетной линией выставки стали автопортреты А.С. Пушкина, которые создавались примерно в то же время, моду которого представляют герои коллекции.
На выставке 13 репродукций пушкинских автопортретов – это небольшая часть из более чем 50 собственноручных изображений поэта, известных на сегодняшний день.
Стоит отметить, что в музее продолжает работу экспозиция «Ученики Н.В. Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции». На выставке представлены лучшие детские и юношеские работы, выполненные в мастерской педагога Н.В. Иевлевой, начиная с 80-х годов до наших дней.
Кроме того, в музее открыта постоянная экспозиция «Бытокультура конца XIX - начала XX века». Она включает историю первого хозяина усадьбы – купца Ивана Клодта, осмотр интерьеров с сохранившимися печами и камином; интерактивное знакомство со старинными музыкальными инструментами и приборами, такими как фисгармония, стереоскоп, музыкальный ящик.
Выставка будет работать до 30 сентября 2019 года.
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