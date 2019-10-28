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31 октября в 14-00 Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад!В программе праздника – конкурс на лучший маскарадный костюм, конкурс песен и стихов, викторины о грибах, деревьях и животных, конкурс на ловкость и смелость, танцевальный конкурс. Победители конкурсов получат памятные сувениры от зоопарка. Посетители зоопарка поучаствуют в фотосессии с ручными животными зоопарка и сказочными героями - Бабой-Ягой, Аленушкой, Болотницей.Запись на мероприятие по тел. 89276959453 Людмила Владимировна, стоимость билета от 20 человек -150 руб. ( 2 сопровождающих бесплатно), после мероприятия можно самостоятельно посмотреть экспозицию зоопарка.0+