Самара вновь cтала рабочей площадкой для кинодокументалистов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья

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Этот творческий марафон из года в год успешно объединяет профессиональное сообщество режиссеров, сценаристов, операторов неигрового кино. И, конечно же, зрителей! За 11 лет в адрес фестиваля поступило свыше 1700 документальных фильмов. А в этом году свои заявки прислали более 300 авторов. 52 работы номинированы.Приветственный адрес от Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зачитала врио министра культуры региона Ирина Калягина: "На протяжении многих лет этот кинофорум поддерживает авторов, работы которых наполнены любовью и уважением к России, ее истории и культуре, а также вниманием к людям, созидателям, чья жизнь служит достойным примером для многих поколений", говорится в приветствии.Фестиваль «Соль Земли» родился как дань памяти талантливому самарскому режиссеру-документалисту, Заслуженному деятелю искусств России Михаилу Серкову. Идея объединить большую кинематографическую семью, сохранить и приумножить добрые традиции, заложенные мастерами неигрового кино принадлежит Марии Серковой - Президенту Поволжского историко-культурного фонда, режиссеру, Заслуженному работнику культуры Самарской области, члену Союза кинематографистов России, члену гильдии неигрового кино и телевидения РФ.В этом году на главной фестивальной площадке - ЦРК «Художественный», а также в Историческом парке «Россия - Моя история», в аудиториях самарских вузов и техникумов традиционно пройдут встречи с ведущими артистами и режиссерами - документалистами. Старт фестивалю дала звезда российского кинематографа - заслуженная артистка РФ Инга Оболдина. В ЦРК «Художественный» прошел творческий вечер, где актриса представила самарским зрителям свой новый фильм «Куда течет море». Почетным гостем фестиваля станет и легендарный режиссер, народный артист России Николай Досталь. Маэстро проведет творческий вечер и мастер- класс для студентов профильных вузов.Символом фестиваля неслучайно выбран архангел Михаил, помогающий всем, кто борется со злом вокруг и внутри себя. В призовом фонде фестиваля - Приз Губернатора Самарской области, Приз Главы г.о.Самара, Приз Клуба Почетных граждан, приз зрительских симпатий. И в этом году фестивальную копилку пополнила еще одна награда: Приз от Ассоциации Исторический парков России, на площадках которых тоже проходят показы фестивальных работ. Автор приза - скульптор, мастер художественного литья, член Союза художников России Дмитрий Власов (Тольятти). Этой наградой будут отмечены лучшие документальные ленты, посвященные истории России.