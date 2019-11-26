До премьеры балета «Наяда и рыбак» в Самарском оперном театре осталось меньше месяца

99

20 и 21 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоятся премьерные показы одноактного балета «Наяда и рыбак».Историю о любви обитательницы морского царства к простому итальянскому рыбаку танцуют уже более 170 лет: в 1843 году на сцене Лондонского Королевского театра впервые появилась постановка под названием «Ундина, или Наяда» балетмейстера Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни. В 1851 году оба создателя балета встретились в Петербурге и с высочайшего разрешения начали переносить свои европейские постановки на императорскую сцену. Российская премьера «Ундины» состоялась в 1851 году под названием «Наяда и рыбак». В 1892 году Мариус Петипа ставит собственную версию этого балета – либретто остается прежним, а танцы становятся другими. В 1903 хореография меняется снова: на этот раз ее создает, воспроизводя пантомимы Петипа, его помощник – внук Цезаря Пуни Александр Ширяев.В 1981 году балетмейстер и педагог Пётр Гусев, видевший постановку Ширяева в 1920-х годах, по памяти воссоздает хореографию этого балета и представляет её на сцене ленинградского МАЛЕГОТа (ныне Михайловский театр). Из изначальных шести картин трёхактного балета, изобилующего пантомимными сценами и изощренными сценическими эффектами, Гусев восстановил лишь танцевальную сюиту с сильно видоизмененным сюжетом.В Самару этот редкий балет приходит также в виде сюиты, состоящей из четырех картин. Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака создал свою редакцию оригинального либретто Уильяма Грива и Жюля Перро и хореографии Александра Ширяева. Также его авторству принадлежит новая музыкальная драматургия. В этой постановке на сцену впервые начнет возвращаться сценическая машинерия, которой восхищались зрители XIX века.Художник-постановщик спектакля – Андрей Войтенко; вместе с художником по свету Александром Наумовым они оформляли в САТОБ балеты «Корсар» и «Бахчисарайский фонтан». Художник по костюмам – Татьяна Ногинова, также работавшая над «Бахчисарайским фонтаном». Дирижер-постановщик – Андрей Данилов.Вторым отделением к «Наяде и рыбаку» будет даваться Grand pas из балета «Пахита».