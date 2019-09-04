VI-й Самарский кинофестиваль 70/30 озвучил программу мероприятий

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В 2019 году мероприятие традиционно пройдет при поддержке Агентства социокультурных технологий Самарской области. В большом зале Центра российской кинематографии «Художественный» покажут короткометражки из России, Украины, Беларуси, Казахстана и Испании. За право попасть в шорт-лист фестиваля боролись около 100 авторских работ из 8 стран.Беспрецедентной по количеству заявок стала и программа регионального авторского кино «Сделано здесь». Из Самары, Тольятти и Курумоча прислано 26 работ! Среди самарских заявок есть и мистические притчи, и постапокалиптика, и перезапуск одного культового британского сериала в самарских реалиях, и фильм ужасов, и многое другое. В частности, фестиваль 2019 года откроется премьерой работы Кирилла Хорнова «Зона зомби», в котором речь пойдет о начале зомби-апокалипсиса в нашем городе. Показ программы «Сделано здесь» будет проходить с представлением фильмов их авторами.Главный приз, за который поборются режиссеры, – «Золотая пицца»Почетным гостем Самарского кинофестиваля в 2019 году станет продюсер, генеральный директор кинокомпании HHG, преподаватель сценарного факультета Московской школы кино, член CCTSS (Китай) Владислав Пастернак.