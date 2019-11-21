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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Сергиевского района помог полицейским задержать грабителя

21 ноября 2019 09:38
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Житель Сергиевского района помог полицейским задержать грабителя
Тот вырвал у женщины на остановке сумку.

На днях в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району поступил звонок от мужчины, который задержал злоумышленника, вырвавшего сумку у пенсионерки в поселке Кутузовский.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции. В ходе опроса полицейские установили, что потерпевшая 1954 года рождения ожидала транспорт на автобусной остановке вблизи здания администрации поселка, когда неизвестный молодой человек с признаками алкогольного опьянения вырвал из ее рук сумку, в которой находились документы, личные вещи и денежные средства в сумме 7800 рублей, после чего он предпринял попытку бегства.

Свидетелем данной ситуации стал житель поселка Александр Галанов 1959 года рождения, который не растерялся и догнал злоумышленника, после чего доставил его в здание администрации и вызвал сотрудников полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, полицейские установили личность подозреваемого в данном противоправном деянии – ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя поселка Сургут, в начале ноября текущего года освободившегося из мест лишения свободы.

«В Кутузовский я приехал по личным делам, а на то, чтобы вернуться домой не было средств. Из-за этого я решил забрать сумку у женщины, что стояла на остановке», - пояснил на допросе подозреваемый.

Похищенные вещи были возвращены законной владелице.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.


С уважением, С. Гольдштейн

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Комментарии



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