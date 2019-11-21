Житель Сергиевского района помог полицейским задержать грабителя

75

На днях в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району поступил звонок от мужчины, который задержал злоумышленника, вырвавшего сумку у пенсионерки в поселке Кутузовский.На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции. В ходе опроса полицейские установили, что потерпевшая 1954 года рождения ожидала транспорт на автобусной остановке вблизи здания администрации поселка, когда неизвестный молодой человек с признаками алкогольного опьянения вырвал из ее рук сумку, в которой находились документы, личные вещи и денежные средства в сумме 7800 рублей, после чего он предпринял попытку бегства.Свидетелем данной ситуации стал житель поселка Александр Галанов 1959 года рождения, который не растерялся и догнал злоумышленника, после чего доставил его в здание администрации и вызвал сотрудников полиции.В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, полицейские установили личность подозреваемого в данном противоправном деянии – ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя поселка Сургут, в начале ноября текущего года освободившегося из мест лишения свободы.«В Кутузовский я приехал по личным делам, а на то, чтобы вернуться домой не было средств. Из-за этого я решил забрать сумку у женщины, что стояла на остановке», - пояснил на допросе подозреваемый.Похищенные вещи были возвращены законной владелице.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.С уважением, С. ГольдштейнОфициальные аккаунты ГУ МВД России по Самарской области в соцсетях:https://vk.com/guvd163https://www.instagram.com/gumvd63/https://ok.ru/gumvd63https://www.facebook.com/GUMVD163/https://twitter.com/samaraguvdhttp://gu-mvd63.livejournal.com