Жигулевские правоохранители задержали ульяновца, подозреваемого в краже велосипедов

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Ночью, находясь на маршруте патрулирования, сотрудник ОГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску заметил подозрительного мужчину, который катил два велосипеда. При разговоре с правоохранителем мужчина стал заметно нервничать и не смог пояснить, откуда у него велосипеды. Подозреваемого доставили в территориальный отдел для выяснения обстоятельств.В ходе опроса мужчина пояснил, что находится на территории города уже несколько дней, ночует в заброшенном доме. Из-за трудного материального положения он решился на преступление. Зашел в один из подъездов дома микрорайона В-1, увидел на лестничной клетке два велосипеда, которые забрал с целью дальнейшей продажи, однако был замечен и задержан правоохранителями. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.Утром того же дня сотрудники уголовного розыска опросили жителей дома, в котором произошла кража. В результате опроса установили личности потерпевших. Потерпевшие оценили причиненный им ущерб на общую сумму более 10 000 рублей. В настоящее время похищенное имущество возвращено законным владельцам. По данным правоохранителей задержанным является 33-летний житель г. Ульяновска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.