В Жигулевске пьяный мужчина украл микроволновку из магазина

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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что у него из торгового отдела бытовой техники похищена микроволновая печь. Стоимость причиненного материального ущерба составила 3700 рублей.С помощью камер правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина, воспользовавшись занятостью продавца, похитил с витрины открытой выкладки микроволновую печь и ушел. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 49-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства. Во время опроса подозреваемый признал свою вину полностью и рассказал, что совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пояснить, как он распорядился похищенным имуществом, мужчина не смог.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.