В Волжском районе мужчина угнал машину у жены человека, с которым поссорился

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В вечернее время в дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от жительницы села Рождествено о пропаже с места парковки транспортного средства. Дежурный, уточнив у заявительницы марку, цвет и особые приметы автомобиля, ориентировал на розыск ВАЗ 2105 весь личный состав патрульных служб полиции.Прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно - оперативной группы потерпевшая пояснила, что оставила не заглушенный автомобиль возле дома. Вернувшись к нему, буквально через несколько минут, женщина машину не обнаружила и обратилась в полицию за помощью.Жители села пояснили, что на разыскиваемом автомобиле передвигается их односельчанин, указали примерное направление движения автомобиля. Сотрудники полиции установили личность и место жительства подозреваемого. На маршруте патрулирования, в близлежащем лесном массиве инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району обнаружили похищенный автомобиль. В ходе оперативных мероприятий злоумышленник 1987 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Из материалов уголовного дела следует, что накануне происшествия у подозреваемого возник конфликт с мужем потерпевшей. Обнаружив у дома оппонента автомобиль с ключами в замке зажигания, он решил "проучить" соседа и уехал в лес на машине его жены. Когда бензин закончился, мужчина бросил транспортное средство.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Автомобиль возвращен владелице.Руководство самарской полиции выражает искреннюю признательность жителям села Рождественно за неравнодушие и активную гражданскую позицию.pixabay.com