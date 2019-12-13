В Тольятти молодого человека задержали за магазинную кражу и нашли наркотик
13 декабря 2019 10:14
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Предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти. На улице Макарова стражи правопорядка заметили молодого человека, внешность которого совпадала с имеющейся у них ориентировкой – незадолго до этого неизвестный совершил кражу из магазина.
Патрульные передали задержанного своим коллегам из полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у молодого человека сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли 15 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем эксперты дали заключение, что это производное метилэфедрона.
По предварительной версии стражей правопорядка, житель Сызрани 1997 года рождения планировал сбыть наркотик. Возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление РОсгвардии.
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