В Самарской области пресекли хищение нефти

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В ноябре текущего года сотрудниками 4 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области в Елховском районе Самарской области была обнаружена нефтеврезка.В ходе оперативных мероприятий возле места незаконной врезки в нефтепровод стражи порядка задержали троих мужчин. Как следует из материалов, собранных полицейскими, предполагаемыми злоумышленниками – не судимыми жителями Тольятти 1983 и 1988 годов рождения и самарцем 1964 года рождения, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за подделку документов, была осуществлена попытка хищения нефтепродуктов с помощью автоматизированных приспособлений.Сотрудниками органов внутренних дел во время осмотра места происшествия и в транспортном средстве задержанных были изъяты ряд объектов, с использованием которых предположительно было совершено хищение.Было возбуждено уголовное дело.В ходе работы сотрудниками полиции установлено, что похищенные нефтепродукты хранились в складских помещениях на базе, расположенной в Красноярском районе Самарской области.В результате проведенных экспертиз зафиксировано, что объем изъятых с места происшествия полицейскими нефтепродуктов составил свыше 20 тонн. Ущерб обществу с ограниченной ответственностью причинен в размере свыше 450 тысяч рублей.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.