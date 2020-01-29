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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Октябрьске на улице мужчина прямо на улице напал на девочку-подростка

29 января 2020 12:52
117
В Октябрьске на улице мужчина прямо на улице напал на девочку-подростка
Он отвлекся от жертвы, погнавшись за проходившей мимо женщиной.

Мать пострадавшей девочки рассказала КТВ-ЛУЧ подробности нападения, которое произошло в субботу, 25 января, на улице Ленина в Октябрьске Самарской области. Все случилось в восемь часов вечера, когда 16-летняя девочка приехала на автобусе из Сызрани, вышла на остановке и пошла домой. Когда до ее дома оставалось пять минут, на ее пути неизвестный мужчина кинулся на подростков, а когда те убежали, переключился на нее.

- Он был неадекватный. Сначала на мальчишек кинулся, но убежали. Она хотела перейти через дорогу, но он подбежал к ней, начал избивать, повалил на землю и стал душить, - рассказывает женщина.

При этом нападавший мужчина не проронил ни слова. Он молча наносил удары по голове ребенка. Несмотря на то, что девочка громко кричала и звала на помощь, проходившие неподалеку двое мужчин, не рискнули вмешаться и спасти ее. Все могло обернуться трагедией, если бы не вмешалась одна из прохожих. Неадекватный мужчина отвлекся от девочки, а потом кинулся за женщиной. Та смогла убежать, а ребенок остаться в живых.

Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице. У нее черепно-мозговая травма и ушибы. Сразу после нападения, в полицию было подано заявление. Девочка запомнила, что мужчина был одет в черную куртку с капюшоном на голове и в синие джинсы. Его рост 170-175 см, он среднего телосложения. Приметы были переданы сотрудникам полиции, которые сейчас ведут поиск нападавшего. Мать девочки просит откликнуться женщину, за которой гнался мужчина, а также подростков, которые могли бы подробнее описать изверга. Их и других очевидцев просят позвонить в полицию по телефону 8(8464)33-38-66 или 102.
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