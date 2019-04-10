Сбербанк проведет в Самаре конференцию по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений»

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15 апреля в Самаре состоится конференция Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений», главная цель которой — обсудить актуальные вопросы отрасли и обменяться первыми результатами перехода на новую модель работы застройщиков.Среди спикеров и участников панельных дискуссий – представители органов власти и менеджмент Сбербанка, а также эксперты в сфере BIM-технологий. В ходе конференции около 500 застройщиков обсудят изменения в долевом строительстве.На конференции выступят топ-менеджеры Сбербанка:— заместитель председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов представит доклад на тему «Как стать лучшим банком для застройщиков»;— вице-президент-директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов расскажет о новой модели финансирования жилья;— вице-президент по инвестиционной деятельности-директор департамента инвестиционной деятельности, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин выступит с докладом на тему «Новые источники финансирования собственного участия в проектах жилой недвижимости»;— директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев расскажет об экосистеме «ДомКлик» для застройщиков.Также в ходе конференции будут организованы панельные дискуссии с участием представителей Сбербанка, органов власти и крупных застройщиков. Темы панельных дискуссий:— Долевое строительство. Время для реформы. Модератор – заместитель председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов.— От долевого строительства к поиску идеальной модели для девелоперов. Проектное финансирование. Модератор – вице-президент-директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов.— Как сохранить маржинальность проектов: новые решения и возможности. Модератор – старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.Конференция состоится 15 апреля 2019 года в Самаре с 9:00 до 18:10 по адресу: Самара, Самарская ул., 110, отель Lotte.Участие в конференции бесплатное.