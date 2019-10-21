Сбербанк предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

143

- от 1% — по программе господдержки для семей с детьми- от 3,3% — по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка- от 5,3% — для остальных ипотечных программ с застройщикамиОформить ипотеку со сниженной ставкой можно будет при покупке квартиры в новостройке у застройщиков — партнеров Сбербанка, которые присоединятся кпилотному проекту банка и используют счета эскроу Сбербанка.Минимальная процентная ставка по ипотеке будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию. На оставшийся срок кредитования будет применяться стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта.»:«Мы стремимся создать наиболее комфортные условия и снизить финансовую нагрузку для покупателей, которые не могут переехать в новую квартиру дозавершения строительства, при этом уже выплачивают ипотеку. Снижение ставок стало доступно благодаря переходу рынка недвижимости на механизм приобретения жилья с использованием эскроу-счетов».