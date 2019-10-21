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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

21 октября 2019 18:33
143
Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно будет при покупке квартиры в новостройке у застройщиков — партнеров Сбербанка.
Сбербанк планирует предоставить сниженные ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов. 

- от 1% — по программе господдержки для семей с детьми
- от 3,3% — по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка
- от 5,3% — для остальных ипотечных программ с застройщиками 

Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно будет при покупке квартиры в новостройке у застройщиков — партнеров Сбербанка, которые присоединятся к
пилотному проекту банка и используют счета эскроу Сбербанка.

Минимальная процентная ставка по ипотеке будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию. На оставшийся срок кредитования будет применяться стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта. 

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Мы стремимся создать наиболее комфортные условия и снизить финансовую нагрузку для покупателей, которые не могут переехать в новую квартиру до
завершения строительства, при этом уже выплачивают ипотеку. Снижение ставок стало доступно благодаря переходу рынка недвижимости на механизм приобретения жилья с использованием эскроу-счетов». 
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