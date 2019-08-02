Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
2 августа 2019 14:12
56
Каждый сотрудник предприятия, заключившего договор страхования, сможет без ограничения пользоваться услугами телемедицины от компании экосистемы
Сбербанка DocDoc – удаленными консультациями с медиками по телефону, видеосвязи и в онлайн-чате. В личный кабинет каждого сотрудника интегрирован
медицинский чат-бот. Чат-бот умеет определять 350 самых частых симптомов и безошибочно перенаправляет клиентов к специалистам.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Работники в малом и микробизнесе, особенно получающие сдельную оплату, зачастую менее защищены в случае серьезных производственных травм и
длительных больничных. У работодателя, индивидуального предпринимателя или маленького ООО, как правило, нет финансовых возможностей купить
добровольное медицинское страхование или помочь материально своему сотруднику и его семье во время больничных. Новый продукт Сбербанка позволит небольшим организациям обеспечить своим работникам качественный социальный пакет. Он доступен по цене, прост в оформлении и при этом может быть адаптирован под конкретные потребности клиента».
Екатерина Коломенцева, директор по развитию медицинского страхования СК «Сбербанк страхование жизни»:
«Мы постоянно изучаем новые технологические решения в медицине и интегрируем их в наши продукты. Сейчас в коммуникациях на смену телефонным звонкам приходят мобильные приложения, мессенджеры и чаты. В нашей новой программе «Защита сотрудников» в телемедицинском пакете впервые появился чат-бот. Мы полагаем, что телемедицина в программах страхования для предприятий малого и микробизнеса, особенно региональных, очень актуальна, поскольку это возможность оперативно получить квалифицированную консультацию из любого места. Эти дополнительные сервисы делают программу незаменимым ежедневным медицинским помощником для каждого застрахованного».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
2 августа 2019 11:19
В настоящий момент самарский авиационный завод продолжает страдать от недозагрузки производственных мощностей. Экономика региона
137
2 августа 2019 09:59
Она была рассчитана на 2016–2025 годы. Экономика региона
408
1 августа 2019 14:13
На предприятиях будут оптимизированы все виды производственных процессов. Экономика региона
349
Финансы и Банки
2 августа 2019 14:28
В Поволжском банке ПАО Сбербанк прошел пресс-тур, в ходе которого журналистам рассказали о том, какие требования предъявляют к кандидатам и как проходит... Финансы и Банки
57
2 августа 2019 14:12
Новая программа «Защита сотрудников» компании «Сбербанк страхование жизни» позволяет предприятиям малого и микро-бизнеса, включая... Финансы и Банки
56
1 августа 2019 15:29
Центр будет консультировать клиентов по таким вопросам, как информация об операциях по счету, розыск платежей, причины отказа в проведении операции, продукты и... Финансы и Банки
351
Строительство
2 августа 2019 12:47
Старое и новое здания драмтеатра свяжет пешеходный мост. Строительство
101
1 августа 2019 18:46
Сегодня вопрос безопасности есть является актуальным. Причем это касается как самой жизни человека, так и его имущества. О последним поговрим подробнее в... Строительство
62
1 августа 2019 17:35
Возвести высоконагружаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс планируется в декабре 2022 года. Строительство
489
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
153
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
169
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
779
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
532
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1650
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3110
Бизнес
19 июля 2019 17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям. Бизнес
522
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
422
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
446
Новости компаний
1 августа 2019 23:48
Для кого будут предназначаться эти смартфоны, неизвестно. Новости компаний
289
31 июля 2019 16:37
31 июля, в 15:10 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур успешно осуществлен запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а». Новости компаний
369
30 июля 2019 15:27
Запуск состоялся 30 июля, в 08:55 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения носителя «Союз-2.1а» двигатели... Новости компаний
1802
30 июля 2019 11:48
Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году. Новости компаний
468
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
97
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
132
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
333
Транспорт
2 августа 2019 13:42
Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам. Транспорт
91
2 августа 2019 12:56
По информации Минпромторга, разработка ряда актов международного и национального уровня уже ведется. Транспорт
99
2 августа 2019 11:41
Прием заявок от перевозчиков будут вести со 2 по 23 августа. Транспорт
104
2 августа 2019 10:29
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее работу в России зарубежных систем бронирования авиабилетов. Транспорт
133
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
169
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
215
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
249
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
308
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
545
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
396
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
532
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
471
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
363
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
454
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
774
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
799
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
700
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
916
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
912
Мероприятия