С начала года свыше 10,5 тысяч семей Самарской области улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка

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По итогам десяти месяцев текущего года Самарское отделение Сбербанка выдало свыше 10,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 18,7 млрд рублей, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма займа на жилье в 2020 году составила порядка 1,8 млн рублей. При этом три четверти ипотечных сделок в Самарской области было заключено на рынке вторичного жилья.

Более 85% всех сделок с недвижимостью в Самарском отделении Сбербанка сегодня осуществляется с использованием сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации недвижимости от ДомКлик, которые позволяют оформлять права собственности без посещения Росреестра или МФЦ, отправляя документы прямо из офиса банка. На всех этапах оформления электронной регистрации процесс сопровождает персональный менеджер, при этом не важно, приобретает клиент жилье в ипотеку, или же сразу выплачивает за него полную стоимость за счёт собственных средств.

С середины августа текущего года на все категории вторичной недвижимости распространяется действие специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик». Получить льготную ставку по ипотеке от Сбербанка по программе кредитования «Готовое жилье» теперь можно не только при покупке квартиры, но и при покупке жилого дома, части дома или таунхауса с сайта DomClick.ru.