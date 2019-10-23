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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

«Индекс Иванова» Сбербанка: настроения потребителей заметно улучшились в III квартале 2019 года

23 октября 2019 14:48
51
«Ивановы», как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания. Однако, доля тех, кто старается экономить на непродовольственных товарах, заметно снизилась.
- По сравнению со II кварталом 2019 года индекс потребительской уверенности значительно вырос.
- Улучшилась оценка экономических условий для создания сбережений.
- «Ивановы», как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания. Однако, доля тех, кто старается экономить на непродовольственных товарах, заметно снизилась.

Сбербанк представил новый выпуск индекса потребительской уверенности — потребительский индекс Иванова. Согласно ему, в III квартале 2019 года наблюдается существенное улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом. Он поднялся с минус 21% до минус 16%. Рост показали все компоненты индекса.

Ярослав Лисоволик, глава Sberbank Investment Research:

«Подобная динамика индекса Иванова соответствует нашим предположениям о том, что в отсутствие негативного новостного потока настрой постепенно будет улучшаться. Повышению потребительской уверенности также способствовало ускорение ростов доходов в 3 квартале, зафиксированное официальной статистикой».

Потребительский индекс вырос на 5 пп до минус 16% в 3К19. Рост показали все компоненты индекса, при этом заметнее всего улучшились индикаторы личного
благосостояния и индекс оценки условий для совершения крупных покупок. Это коррелирует с ускорившимся ростом номинальных доходов, и позитивной
динамикой реальных располагаемых доходов населения в 3 квартале опубликованной официальной статистикой.

Также наши респонденты отметили некоторое снижение инфляции, что позитивно сказалось на оценке экономических условий для создания сбережений. Доля тех,
кто считает текущую экономическую ситуацию благоприятной для формирования сбережений, увеличилась на 1 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года,
достигнув 19%. В чистом выражении индекс, отражающий склонность респондентов к сбережениям, повысился до минус 28% по сравнению с минус
31% в III квартале 2018 года.

«Ивановы», как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания, но при этом они стали не так активно экономить на непродовольственных товарах (во
всех категориях). Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых, — до 38% (III квартал 2019 года) по сравнению с 43%(II квартал
2019 года). Около 59% (против 62% кварталом ранее) стремятся меньше тратить на еду вне дома. Доля тех, кто пытается экономить на развлечениях, уменьшилась на 4 п. п. до 50%, на ЖКУ — на 2 п. п. до 22%. Рекордно низкого уровня достигла доля тех, кто намерен снизить расходы на медицину — 19% против 23% в предыдущем опросе.

85% участников опроса имеют официальное место работы, 15% работают без оформления трудового договора. У 42% респондентов имеется дополнительный
источник дохода (например, подработка или сдача в аренду квартиры). Только четверть из них декларируют его официально. 
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