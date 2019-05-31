Сбербанк приглашает всех на «Зеленый марафон»

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1 июня Сбербанк в восьмой раз проведет спортивный семейный праздник «Зеленый марафон», нацеленный на развитие здорового образа жизни и спорта. Количество зарегистрировавшихся участников «Зеленого марафона» в Поволжье уже составило более 17 000 человек.В Самаре «Зеленый марафон» пройдет на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСКА ВВС. Участники смогут пробежать дистанции на традиционные 4,2 километра или 10 километров. Для детей будут организованы забеги с символической дистанцией в 500 м. Впервые даже малыши до года смогут принять участие в «Ползунковом забеге» на 10 м.Программа мероприятия:7:00 – открытие регистрации на все забеги8:30 – разминка перед забегом на 10 км9:00 – старт на 10 км10:00 – официальное открытие «Зеленого марафона»10:30 – разминка для детей от победителя первого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Ильшата10:45 - награждение победителей на дистанции 10 км11:00 – старт детского забега (1-6 лет с родителями)11:20 – старт детского забега (7-9 и 10-13 лет)11:30 - разминка перед забегом на 4,2 км от победителя первого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Ильшата11:40 – награждение победителей детских забегов11:45 – массовый запуск воздушных змеев12:00 – старт на 4,2 км13:00 – награждение победителей на дистанции 4,2 кмВ программе мероприятия также множество интересных развлекательных активностей, конкурсов, мастер-классов и интерактивных зон.0+