Сбербанк приглашает всех на «Зеленый марафон»
31 мая 2019 12:41
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1 июня Сбербанк в восьмой раз проведет спортивный семейный праздник «Зеленый марафон», нацеленный на развитие здорового образа жизни и спорта. Количество зарегистрировавшихся участников «Зеленого марафона» в Поволжье уже составило более 17 000 человек.
В Самаре «Зеленый марафон» пройдет на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСКА ВВС. Участники смогут пробежать дистанции на традиционные 4,2 километра или 10 километров. Для детей будут организованы забеги с символической дистанцией в 500 м. Впервые даже малыши до года смогут принять участие в «Ползунковом забеге» на 10 м.
Программа мероприятия:
7:00 – открытие регистрации на все забеги
8:30 – разминка перед забегом на 10 км
9:00 – старт на 10 км
10:00 – официальное открытие «Зеленого марафона»
10:30 – разминка для детей от победителя первого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Ильшата
10:45 - награждение победителей на дистанции 10 км
11:00 – старт детского забега (1-6 лет с родителями)
11:20 – старт детского забега (7-9 и 10-13 лет)
11:30 - разминка перед забегом на 4,2 км от победителя первого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Ильшата
11:40 – награждение победителей детских забегов
11:45 – массовый запуск воздушных змеев
12:00 – старт на 4,2 км
13:00 – награждение победителей на дистанции 4,2 км
В программе мероприятия также множество интересных развлекательных активностей, конкурсов, мастер-классов и интерактивных зон.
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