Самара начинает строить не только речные, но и морские суда

42

Интересная новость: 4 декабря на судостроительном заводе заложили киль будущего морского пассажирского судна. Теплоход предназначен для однодневных круизов и относится к проекту PV20S.

Суда проекта «МИБ-Дизайн-СПб» будут строить по контракту с АО «ЦКБ Нептун» для эксплуатации в районе Черноморского побережья России.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, всего в рамках контракта планируется строительство пяти аналогичных судов, три из которых будут строиться на судостроительном заводе «Нефтефлот» и два - на судостроительной площадке ЦКБ Нептун в Новой Ладоге (Ленинградская область).

"Круизник" планируют построить в течение 2021 года. Для самарских судостроителей это дебютный проект такого рода. Раньше предприятие производило только баржи и грузовые суда.