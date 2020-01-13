Площадку бывшего чапаевского химзавода возвращают к жизни

26

Реализация программы позволит исключить эмиссию токсичных веществ в реку Чапаевку. Изоляцию источника химической опасности будут проводить в рамках проекта рекультивации территории «Средневолжского завода химикатов». Работы по шламоотстойнику планируется провести в 2020–2024 годах.В 2012 году экспертиза показала, что на всей территории СВЗХ, которая составляет 263 га, присутствуют токсичные химические вещества, требующие глубокой утилизации. Они способны нанести существенный ущерб не только жителям Чапаевска, но и людям, проживающим в населенных пунктах, расположенных ниже по течению Волги. Однако работы по проекту пока двигались медленно в силу отсутствия требуемого объема финансирования.