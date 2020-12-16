ОЭЗ «Тольятти» подтвердила статус площадки, максимально привлекательной для инвесторов

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На днях аналитический центр «Эксперт» обнародовал рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон и индустриальных парков России по итогам 2019 года. Особая экономическая зона «Тольятти» снова вошла в первую категорию лучших российских инвестиционных площадок, подтвердив присвоенный ей в прошлом году наивысший статус АА - парки, максимально привлекательные для инвесторов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал высокую значимость инвестиционного развития региона. «Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов Правительства Самарской области, – отметил Глава региона в своем Послании.

Условия для создания благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

«Сегодня в ОЭЗ Тольятти зарегистрировано 26 резидентов разных отраслей промышленности, десять заводов уже запущены. Больше 15 миллиардов рублей инвесторы вложили в свои проекты на данный момент, а всего вложат более 25 миллиардов, - перечислил достижения ОЭЗ «Тольятти» министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В этом году объем инвестиций резидентов за девять месяцев превысил прошлогоднее значение на 74 процента. В настоящее время руководство региона и управляющей компании Особой экономической зоны ведут работу сразу с четырьмя крупными проектами по определению места размещения в ОЭЗ», - добавил министр.

Для составления рейтинга, эксперты анализировали работу масштабных площадок, которые ориентируются на крупных или несколько сотен средних и малых инвесторов, что приводит к существенному экономическому эффекту. Всего в рейтинг вошли 120 ОЭЗ и индустриальных парков по всей стране.

Анализ объектов проводился по шести группам параметров: менеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, качество работы с резидентами и показатели региона локации. Все расчеты осуществлялись на основе открытых данных. Цель этой работы – оценить привлекательность крупных инвестиционных площадок, чтобы помочь инвесторам сориентироваться при выборе места для размещения производств и развития бизнеса.

Напомним, в начале декабря лидирующие позиции ОЭЗ «Тольятти» подтвердило и другое независимое исследование Ассоциации развития кластеров и технопарков России. По итогам IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон тольяттинская площадка заняла третье место.

Фото: ОЭЗ «Тольятти»