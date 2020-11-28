Ноябрь. Время сушить шишки

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В Самарской области заготовили 24 тонны шишек. До Нового года из них получат 240 килограммов семян сосны обыкновенной. Для этого запасы отправляют на шишкосушилку.

Весь процесс занимает 24 часа. Шишки проходят три стеллажа. На верхнем температура составляет 20–30 градусов, на втором — 30–40 градусов, а на самом нижнем, где шишки проводят последние 8 часов, температура достигает 50–60 градусов. Раскрывшиеся шишки опускаются в печную камеру, проходят отбивочный барабан, где из них выбивают семена.

Специалист, который работает на заготовке семян уже 42 года, отмечает: сушилка работает на ура и обеспечивает семенами всю область. Полученные на шишкосушилке семена высеют в питомниках, а выращенные сеянцы и саженцы высадят в лесах губернии.