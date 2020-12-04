Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд

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В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых за тридцать лет.



Губернатор Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24" поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд. Глава региона отметил, что в этом году, невзирая на все сложности и потери экономического сектора, аграрии региона смогли получить рекордный урожай зерновых - 2 млн 870 тысяч тонн, или 26 центнеров с гектара. Таких высоких показателей сбора зерна в области не достигали ни разу за за весь постсоветский период.



- Огромное спасибо труженикам села Самарской области. Эти выдающиеся, рекордные показатели, конечно, большое подспорье для экономики региона в этот сложный период, - отметил Дмитрий Азаров. - В этом году на высоком уровне и экспортные показатели сельхозпродукции - 300 млн долларов США. И животноводы региона, что называется, не подвели. Все мы знаем непростую ситуацию в свиноводстве. Но, несмотря ни на что, производство скота и птицы в живом весе увеличилось в этом году почти на 4 %. Выросло и поголовье крупного рогатого скота. Валовой надой молока увеличился на 70,5 % - какой огромный показатель. Сельчане потрудились на славу, и низкий вам поклон за ваш труд.



Губернатор добавил, что в 2021 году работа по поддержке сельхозпроизводителей будет

продолжена, в том числе и в рамках программы по обновлению сельхозтехники.



- В этом году сельхозпредприятия области приобрели 1568 единиц современной новой техники. Это 160 зерноуборочных и 11 кормоуборочных комбайнов, 327 тракторов, 1070 посевной и почвообрабатывающей техники. Вот какое сегодня сельское хозяйство Самарской области - высокоэффективное, инновационное. Люди трудятся неравнодушные и высокопрофессиональные. И условиях создаются для жителей села, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



По его словам, по госпрограмме преображаются наши села. В них строят новые лечебные учреждения и дома культуры, идет капремонт социальных объектов. Создаются современные библиотеки, сообщает портал СОВА.



- И все это труд наших замечательных сельских жителей. Спасибо вам за хлеб и соль, за мясо и молоко на столах самарцев. Я буду представлять к наградами тружеников села, в том числе к государственным, - пояснил глава региона.