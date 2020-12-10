Дмитрий Азаров и Алексей Миллер подписали программу газификации области на ближайшую пятилетку

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период, 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,832 млрд руб. — это в 5,5 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями.

В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, а также городском округе Самара. Среди них — резиденты развивающегося индустриального парка «Преображенка» и жители микрорайона «Южный город». Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.

Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 1,7 тыс. домовладений, семи котельных и предприятий.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Алексея Миллера за эффективное взаимодействие с регионом, огромный вклад в развитие газификации муниципальных образований области.

Напомним, «Газпром» и Самарская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,4%, в том числе городов — 99,1%, сельской местности — 99,5%.

В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области.

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